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Изготовление ID-карт и загранпаспортов для украинцев будет доступно во Вроцлаве, Гданьске и Кракове

Изготовление ID-карт и загранпаспортов для украинцев будет доступно во Вроцлаве, Гданьске и Кракове

Государственная миграционная служба расширяет сеть своих подразделений в Польше, чтобы помочь украинским переселенцам восстановить документы. Кроме отдела в Варшаве появятся еще три - во Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

Также Науменко добавила, что по согласованию МИДа будет расширено представительство службы на территории Турции, Германии, Чехии и Словакии.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба в течение августа оформила гражданам Украины около 340 тысяч загранпаспортов.

Напомним, стационарный Центр изготовления украинских ID-карт и загранпаспортов в Варшаве начал работать с 20 августа по адресу: ул. Aleje Jerozolimskie 179 (помещение ТЦ Blue City, 2-й этаж). Центр открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Там можно одновременно заказать изготовление ID-карты (впервые с 14 лет) и загранпаспорта. Также можно заказать каждый документ по отдельности. Для получения какой-либо услуги требуется обязательная предварительная регистрация в электронную очередь.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба в течение августа оформила гражданам Украины около 340 тысяч загранпаспортов.

Напомним, стационарный Центр изготовления украинских ID-карт и загранпаспортов в Варшаве начал работать с 20 августа по адресу: ул. Aleje Jerozolimskie 179 (помещение ТЦ Blue City, 2-й этаж). Центр открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Там можно одновременно заказать изготовление ID-карты (впервые с 14 лет) и загранпаспорта. Также можно заказать каждый документ по отдельности. Для получения какой-либо услуги требуется обязательная предварительная регистрация в электронную очередь.

"В первые дни войны, когда люди выезжали за границу и вывозили детей, они столкнулись с проблемой, что для оформления определенных услуг в странах ЕС необходимо иметь действующие документы. И в этом случае были приняты беспрецедентные решения Правительства, МВД и ДМС с 29 июня этого года года мы начали нашу работу в Варшаве.

Джерело: in-poland.com

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