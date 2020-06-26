Изменен график работы аппарата миграционной службы в Харькове

С 25 июня подразделения аппарата Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области (ул. Рымарская, 24, ул. 23 Августа 13А и пр. Независимости,5 в Харькове) будут начинать работу с 8.00 вместо 9.00. Об этом сообщили в облуправлении миграционной службы. Изменения вводятся на время карантина по коронавирусу.

С понедельника по черверг работа будет заканчиватся в 17:00, в пятницу - в 15:45. Обеденный перерыв - с 12:00 до 12:45. Выходные, как и прежде, в субботу и воскресенье.

Режим работы территориальных подразделений облуправления остается без изменений.

Источник: sq.com.ua

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