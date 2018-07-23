Изменения в украинском законодательстве: выехать с ребенком за границу можно без согласия второго родителя

Самая большая наша такая гордость, самая достойная, это у нас вот чемпион Украины, медаль золотая вот по водному поло - это сына медали, да. Это наши большие кубки, за семейные соревнования "Мама, папа, я - спортивная семья."

Бесчисленное количество медалей, наград и отличий. Елена Мащенко гордится спортивными достижениями своих детей. Но два сына от первого брака, говорит женщина, оказались заложниками ситуации непонимания родным отцом важности их спортивного развития.

Елена Мащенко, мать четверых детей

Первый раз столкнулись с выездом за границу, ребёнку нужно было выехать на соревнования, папу пришлось искать, долго объяснять, что это спортивное мероприятие, получить разрешение удалось, но немножко было напряжно. То есть мне нужно позвонить унизиться, то есть это всё как-то некомфортно. То есть мне нужно договориться о встрече и приехать всё это оплатить и в глазах уже - жду, что он мне какой-то подлог устроит, потому что больше нечем шантажировать, он всегда пытается шантажировать только детьми.

Поэтому изменениям в законодательстве Елена Мащенко радуется, как никто другой, ведь теперь ей нет нужды уговаривать отца детей для того, чтобы элементарно отвезти детей на отдых за границу.

Елена Мащенко, мать четверых детей

Когда вот действительно, это соревнование или какой-то отдых, допустим, есть возможность взять какую-то путёвку и поехать, ну почему же я должна, блин, унизиться, дождаться, что ещё чуть ли не его с собой взять, то есть ему ещё заплатить, чтобы он дал мне это разрешение. А теперь как бы это можно действительно, вот. Фух, как говорится.

По новому закону тот родитель, с кем живут дети, теперь может вывезти потомка за границу без разрешения второго родителя. Но только на месяц. Об этом сообщил на своей странице в Твиттере министр юстиции Павел Петренко.

Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити або пройти курс лікування.

Но вот есть и другая сторона медали, о которой рассказывает председатель общественной организации "Отец имеет право" Александр Швец. А именно - неясность того, как государство будет контролировать выезд ребенка сроком именно на месяц. Ведь можно возвращаться буквально на один день каждого месяца, и таким образом, не нарушая закон, проживать за границей с ребенком без разрешения другого родителя, говорит мужчина.

Александр Швец, председатель ОО "Отец имеет право"

Зміни до статті 157ї сімейного кодексу України, а саме, яка надала можливість вивозити українських дітей за кордон без згоди одного із батьків. Ми вважаємо цю норму антиконституційною, дискримінаційною, і з нами повністю погоджується саме і головне юридичне управління Верховної Ради України, яке зазначає, що законопроект 8296, яким так пишається держава, його прийнятям порушує 10ть статей Конституції України.

Также, говорит Александр Швец, закон позволяет вывозить ребенка за границу по заключению органа опеки и попечительства, это бумажка, которая может выдать поселковый совет или любой чиновник органа опеки и попечительства, в которой будет указано, что ребенок проживает с одним из родителей , но без заключения, в каких именно условиях, что , по словам Александра, может привести к весьма печальным последствиям.

Александр Швец, председатель ОО "Отец имеет право"

І з такою бумажкою можно вивезти за кордон. Фактично, що зробила держава, держава зробила дуже небезпечну річ, коли надала таку можливість неконтрольованно вивозити українських дітей за кордон - це означає на практиці, що з часом з'являться люди, які ділки такі, які будуть пропонувати вивезти українських дітей за кордон неблагополучним сім'ям.

Сейчас же, говорят юристы, несмотря на развод и установление места жительства детей в судебном порядке, мать не имеет права вывозить ребенка за границу без согласия отца. Поэтому для того, чтобы поехать в путешествие с детьми, обязательно нужно было нотариально заверенное разрешение второго родителя .

Однако, если поездка отвечает интересам ребенка, будь то спортивные соревнования, потребность в оздоровлении или просто путевка в лагерь, мать имеет право обратиться в суд с иском о получении разрешения на вывоз ребенка за пределы Украины.

Олег Михайлов, юрист

Вместо разрешения второго родителя обращается просто в исполнительную службу и в случае, если больше шести месяцев не подтверждает второй родитель, что он оплачивает, он решается временно права, до восстановления своей платёжеспособности, скажем так, именно в отношении алиментов - он лишается права влиять на то, может выехать ребёнок или нет.

Это по закону, вступившему в силу с 2017 года. Но юристы отмечают по новым изменениям, если ограничение с одним месяцем не будет выполнено, и второй из родителей на границе запросит информацию о временных рамках выезда его ребенка, то с последующей поездкой без согласия другого родителя, могут возникнуть проблемы, поэтому злоупотреблять таким положением юристы не советуют. Впрочем, в Гостаможслужбе Украины отмечают, что механизм пропуска по новым изменениям, еще не урегулирован.

Оксана Иванец, нач. пресс-службы Восточного регионального управления ГПСУ

Зміни в законодавстві щодо відміни ноторіально завіреної згоди для дітей в родинах, де дитина виховується одним з батьків, тобто розлученими батьками. Але на даний момент механізму пропуску даної категорії осіб через державний кордон в нас ще немає. Всі ці зміни в законодавчих актах набули своєї дії, своєї чинності, вони набудуть чинності приблизно за два тижні, вже за два тижні.

Действовать же закон начнет как обычно - через месяц после его опубликования.

Агентство Телевидения Новости