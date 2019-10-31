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Известного итальянского певца Аль Бано убрали из "черного списка" Украины

Известного итальянского певца Аль Бано убрали из черного списка Украины

Министерство культуры, молодежи и спорта, которое пополняет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, сократила список на одного человека, убрав из него итальянского певца Альбано Карриззи (творческий псевдоним-Аль Бано).

Если по состоянию на 11 октября 2019 года список содержал 151 фамилию, то в новом перечне их 150 - Альбано Карриззи в нем отсутствует.

Напомним, певец был внесен в перечень 6 марта этого года под номером 48. Тогда сообщалось, что Украина внесла итальянского исполнителя в "черный список" из-за его позитивного отношения к президенту России Владимиру Путину. Карриззи неоднократно выражал свое восхищение российским лидером. В одном из тогдашних интервью певец признался, что трижды разговаривал с Путиным.

Новость о том, что Аль Бано запретили въезд в Украину, приобрела тогда в Италии широкую огласку. Певец был возмущен этой новостью и заявлял о намерении встретиться с украинским послом в Риме. Также он заявлял о намерении подать на Украину в суд и требовать компенсации.

"Я уверен, что являюсь человеком культуры и мира, не позволю, чтобы со мной обращались, как с бандитом или каким-то террористом. Я ничего не сделал, кроме того, что пою и говорю всегда о самом дорогом всем людям в мире - о мире", - заявил он в разговоре с итальянскими журналистами.

В то же время пресса приводила его высказывания в поддержку аннексии Крыма, отмене экономических санкций против России, а также цитаты, в которых он, в частности, называл Путина "большим политиком" в вопросе, касающемся Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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