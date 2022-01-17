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Известный британский журнал опубликовал информацию о харьковском ВУЗе

Известный британский журнал опубликовал информацию о харьковском ВУЗе

Журнал QS Global Education News разместил в своем шестом выпуске информацию об открытии новой лаборатории, созданной на базе кафедры искусственного интеллекта Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Компьютерное оборудование лаборатории было получено на средства финансирования грантовой программы ЕС Эразмус+ КА2 СВНЕ для реализации проекта «Академическое противодействие гибридным угрозам», в котором ХНУРЭ выполняет роль государственного координатора.

QS-GEN журнал, выпускаемый ежеквартально британской компанией Quacquarelli Symonds и специализирующийся на анализе деятельности высших учебных заведений всего мира. В нем демонстрируются выдающиеся достижения, награды, опыт, партнерские отношения и разработки вузов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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