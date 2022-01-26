Жадан стал почетным доктором Каразинского

ХНУ им. В.Н. Каразина присвоил звание почетного доктора известному харьковскому писателю и музыканту Сергею Жадану.

Соответствующее решение 24 января принял ученый совет вуза. Об этом сообщили в Каразинском.

В свою очередь, Жадан на своей странице в Facebook отметил, что уважает университет, хоть и не был его студентом.

«Я заканчивал Харьковский педагогический, но кандидатскую защищал в Каразинском, и вообще — университет наш искренне люблю, уважаю и осознаю его стратегическое значение для города. Для меня это действительно большая честь. Спасибо всем каразинцам», — поделился писатель.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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