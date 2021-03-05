Жара в квартирах, открытые окна и «круглые» суммы в платежках за отопление. Как жителям многоэтажки на Алексеевке отрегулировать температуру в доме, чтобы платить меньше

Ольга живет в однокомнатной квартире одна, родственников нет, помогать некому. Ее пенсия на сегодняшний день составляет 2600 гривен в месяц.

Ольга Артемкина, пенсионерка

Я ветеран труда, я инвалид второй группы, у меня 35 лет стажа и я не в состоянии заплатить вот такую ​​сумму. Я вот однажды считала, когда была платежка, вот, чтоб мне за всё заплатить, все услуги - мне остаётся 7.50 в день. На эти 7.50 - батон стоит 15 гривен, на эти 7.50 что можно купить? - Ни туалетной бумаги, ни мыла, ни зубную пасту.

Зато платежки за коммунальные услуги в некоторые месяцы превышают сумму пенсии, а субсидию пенсионерка не может оформить за задолженности.

Платежка мне пришла 2559.30 - вот я вам квитанции показываю за отопление, без воды.

При этом, говорит пенсионерка, она просто дуреет от жары, термометр показывает почти тридцать градусов. И было бы значительно комфортнее, если бы теплоснабжение уменьшили хотя бы до 20 -22 градусов.

Ольга вместе с соседями уже неоднократно обращались в «Жилкомсервис» и «Харьковские тепловые сети» с просьбой установить оборудование - для того, чтобы стабилизировать температуру.

Тогда и платежки были бы не такими ужасающими, соглашаются и другие жители многоэтажки.

Вот, например, жительнице дома Тамаре отопление в январе обошлось более чем в четыре тысячи.

Тамара Машкова, жительница дома

Очень жарко. Вот сейчас на улице +10 градусов, а у нас в квартире - под 30. Все балконы открыты, и мы вот так вот живем.

Геннадий Твелинев, житель дома

За 5 лет переписи не услышали внятного ответа, что происходит в нашем доме, не увидели. То есть всё, говорят, счётчик хороший, рамка хорошая, труба правильная

В «Харьковских тепловых сетях» на вопрос о том, как же людям отрегулировать температуру в доме, предложили прислать электронный запрос.

А вот специалисты по энергоэффективности говорят, что проблему решит индивидуальный тепловой пункт. В зависимости от температуры воздуха автоматика будет регулировать подачу тепла. Таким образом, ежемесячно можно экономить от 25% тепловой энергии.

Вот только такая штука стоит от 250 000 до миллиона гривен.

Но для этого существуют местные и государственные программы. Например, Фонд энергоэффективности для ОСМД компенсирует 70% затрат на подобное оборудование. А дома, которые находятся в коммунальной собственности, могут обратиться в профильный департамент мэрии. В Харькове такую ​​программу начали в прошлом году.

Андрей Ильченко, эксперт по энергоэффективности

Есть департамент, который в прошлом году в 2020 осуществлял такие мероприятия. Ставили в дома ИТП за счет софинансирования, то есть часть компенсировал город, часть жители дома. ДБН говорит, что при новом строительстве, при капитальном ремонте, при реконструкции должно устанавливаться погодно-зависимое регулирование.

Индивидуальные тепловые пункты должны появляться на домах еще с 2013-го года. Именно тогда были изменены строительные нормы.

Впрочем, чтобы добиться их установления, людям надо хорошенько побегать и собрать целую кипу обращений и бумажек. Хотя, по словам специалиста, установка ИТР окупится за 3 отопительных сезона.





Агентство Телевидения Новости