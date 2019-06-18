Женщины смогут выходить на пенсию раньше

Признаны неконституционными положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин. Однако касается эта оптимистичная новация далеко не всех представительниц прекрасной половины.

Конституционный суд Украины 4 июня 2019 года принял решение по делу относительно соответствия Конституции отдельных положений Закона «О пенсионном обеспечении».

Как разъяснил «Вечернему Харькову» юрист Роман Чумак, касаются они только льготной категории пенсионеров, в частности работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов, летчиков и т. д. То есть речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье человека и могут привести к потере профессиональной трудоспособности.

— По закону для выхода на пенсию необходимо достижение определенного пенсионного возраста, наличие соответствующего стажа и, кроме того, стажа работы по конкретной специальности, дающей право на льготную пенсию. Даже заработав необходимый стаж на работах с вредными условиями труда, человек все равно не мог выйти на пенсию, пока не достигнет определенного возраста: 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава и 55 лет для работников образования, здравоохранения и соцобеспечения, артистов, — поясняет Роман Чумак.

Конституционный суд решил, что это нарушает права людей, которые заняты на работах, имеющих непосредственное влияние на здоровье и могущих привести к потере трудоспособности до наступления возраста, дающего право на пенсию, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для здоровья и безопасности окружающих.

— Утрата профессиональной трудоспособности никак не связана с достижением определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет, — продолжает Роман Чумак. — Конституционный суд решил, что такой работник может выйти на пенсию в любом возрасте, как только ему позволяет необходимый для назначения льготной пенсии стаж.

Более того, КС признал неконституционными положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, но это касается опять-таки только льготных категорий.

Положения закона № 1788 о повышении возраста выхода на пенсию для женщин, а также об увеличении на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают указанных лиц права на соцзащиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства, решил Конституционный суд.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию, говорит Роман Чумак.

— Поэтому уже сейчас определенные категории работников могут обращаться за назначением пенсии, не достигнув пенсионного возраста, при наличии необходимого стажа для оформления льготной пенсии, — говорит он.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»