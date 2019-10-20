Жители Калуги предлагают переименовать улицу Никитина в улицу Никитина

Жители Калуги c подачи земляка Юрия Юрьева обсуждают переименование улицы, названной в честь поэта Ивана Никитина. Они предлагают назвать её в честь архитектора Петра Никитина.

Юрий Юрьев на своей странице в Facebook опубликовал пост-рассуждение о том, почему улицу Никитина нужно переименовать в улицу Никитина.

— Вот ведь какое дело: жил был архитектор такой Пётр Романович Никитин, мыслей своей сотворивший город Калугу, какой она есть сейчас. И нет ему до сих пор от потомков никакого уважения. Посему предлагаю власть имущим: переименовать улицу Никитина в улицу Никитина! — написал Юрьев (орфография и пунктуация — авторские).

Предложение Юрьева поддержал калужский депутат Яков Казацкий, другие жители города. Они также хотят поставить памятник Петру Романову в Калуге.

Источник: breakingmad.me

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