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Жители РФ не могут дождаться газификации, которую начали оплачивать сами

Жители РФ не могут дождаться газификации, которую начали оплачивать сами

Пять лет назад администрация Городецкого района Нижегородской области Российской Федерации предложила жителям Куфтино провести природный газ по областной инвестпрограмме, (региональный бюджет тогда не смог найти деньги на газификацию) с условием, что нужно за свой счет заказать проект газификации. К этому присоединились жители еще 12 деревень.

Проекты госэкспертизу прошли, но газопровод длиной 30 километров не построили — на сами работы по прокладке трубы деньги в бюджете в итоге не нашлись. Уже прошло 5 лет, и до сих пор люди ждут газификацию, за которую тогда каждый домовладелец предварительно оплатил по 40 тысяч рублей. Но теперь об этом напоминают только чеки, говорится в сообщении автора Telegram-канала «Газ-Батюшка».

Сегодня жители вынуждены топить дома дровами, однако, денег на качественные дрова у большинства местных пенсионеров не хватает. Многие приноровились распиливать на дрова брошенные дома. Одна машина качественных дров — стоит 8 тысяч рублей, а на зиму таких надо 2-3. Чтобы приготовить еду на плите, нужен газовый баллон, который стоит 1000 рублей, но его хватает лишь на месяц. Пенсионеры говорят, что такие деньги для них неподъемные.

Сейчас чиновники обещают, что постройка газопровода начнется в этом году, на это запланировали 66 млн рублей, однако, дефицит бюджета Нижегородской области в 2021 году составит 15 млрд, и пока неясно, найдут ли деньги. Так что пока жителям района приходится только ждать, надеяться и на последние деньги запасаться дровами.

Источник: sprotyv.info

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