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Жителям ОРДЛО раздадут виртуальные сим-карты с мобильными номерами украинских операторов

Жителям ОРДЛО раздадут виртуальные сим-карты с мобильными номерами украинских операторов

Украинцам в оккупации предложат виртуальные сим-карты

В Кабинете министров Украины работают над проектом, который позволит жителям оккупированного Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов.

Проект будет реализован посредством виртуальных сим-карт, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Указано, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером для осуществления звонков и SMS-переписки, если смартфон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

При этом в министерстве подчеркивают, что в результате временной оккупации на этих территориях невозможна работа украинских мобильных операторов.

Известно, что на сегодняшний день в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из украинских компаний работает только связь от Vodafone. Из-за этого местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

"Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является виртуальный мобильный номер — без наличия физической SIM-карты", — говорится в сообщении.

Более того, Министерство реинтеграции просит операторов запустить специальный тариф для украинцев в оккупации.

В ведомстве рассчитывают, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей ОРДЛО.

Тем временем некоторые операторы уже внедрили в Украине услугу eSIM. Абонент может без физической сим-карты настроить мобильный номер в своем смартфоне. Но на сегодня такую возможность поддерживают лишь премиальные смартфоны от Apple, Google, Huawei и Samsung.

Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант".

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года признал частично приемлемой жалобу Украины против России о систематическом нарушении прав человека в Крыму.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ордло, связь

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