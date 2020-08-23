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Жнива-2020: В Україні розпочато збирання соняшника та проса

Жнива-2020: В Україні розпочато збирання соняшника та проса

Українські аграрії приступили до збирання ще двох культур – соняшнику та проса. Станом на 20 серпня вже зібрано 40,7 млн га основних культур з площі 10,8 млн га, з яких зернові та зернобобові культури складають 38,04 млн тонн (9,6 млн га, 62%).

Зокрема, сільгоспвиробники з п’яти областей намолотили 11,1 тис. тонн проса з площі 6,7 тис. га (4%), у двох областях зібрано 149,4 тис. тонн соняшнику з площі 93,3 тис. га (1%).

Крім того, ріпаку в усіх областях зібрано 2,54 млн тонн з площі 1,1 млн га.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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