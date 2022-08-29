"Жодна жертва не стане марною": Залужний звернувся до українців у День памʼяті захисників України

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 29 серпня, вшанував пам'ять Героїв. Він закликав щодня згадувати ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

"Сьогодні День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.

На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі.

Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ.

Обіцяю, жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги.

Стоїмо зі щитом. Памʼятаємо всіх, хто на щитах.

Вічна памʼять Героям!"

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/3961

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