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Жодних заходів до 8-9 травня на Харківщині не буде – ОВА

Голова Харківської ОВА закликав людей не виходити без потреби на вулиці та не ігнорувати сигнали тривоги.

Жодних меморіальних заходів до Дня пам’яті та примирення, а також до Дня перемоги над нацизмом проводитися не буде, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Жодних заходів до 8-9 травня на Харківщині не буде – ОВА

«Через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов зауважив, що 8-9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.

Голова ОВА закликав людей не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках та інших громадських місцях, не ігнорувати сигнали тривоги.

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.

Подовжена комендантська година 9 травня триватиме в Запоріжжі, а також на Одещині. А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян перебувати вдома або за можливості виїхати з міста на 7, 8 і 9 травня з міркувань безпеки.

Водночас мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 8 і 9 травня у столиці не будуть змінювати чи запроваджувати додаткові обмеження.

Источник: radiosvoboda.org

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