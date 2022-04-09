Журналісти CNN знайшли в Чорнобилі радіоактивний пайок окупантів: «фонить» вище за норму в 50 разів

Військові рф захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого: окупанти утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах. 31 березня російсько-окупаційні війська залишили територію ЧАЕС.

На місці дислокації російських солдатів журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень. Про це пише «Сьогодні» із посиланням на CNN.

«Це справді божевілля. Я дійсно гадки не маю, чому вони це зробили (пішли в Рудий ліс)», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на заводі.

Хоча Чорнобиль не є електростанцією, саркофаг над реактором, що вибухнув майже 36 років тому, необхідно обслуговувати. Все для того, щоб уникнути подальших витоків радіації.

Агентство Телевидения Новости