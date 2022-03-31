ЄК готує нові санкції проти Росії через "газовий ультиматум" – медіа

Європейська комісія готує нові санкції проти РФ. При чому нових обмежень залежить від позиції Кремля щодо переходу на розрахунки за газ в рублях.

Про це, посилаючись на свої джерела в Єврокомісії, пише Reuters.

За словами двох джерел, новий пакет санкцій ЄС може бути готовий вже наступного тижня, а наразі Єврокомісія консультується з урядами ЄС щодо "пакету відповідності".

В цей пакет майже напевно увійде блокування шпаринок, за рахунок яких російьскі підсанкційні особи обходять вже прийняті санкції. Мова йде про використання для цього криптовалют, трастів і фіктивних компаній в офшорних юрисдикціях, а також переписання активів на родичів.

Втім, не виключено, що у цей пакет будуть включені й нові санкції. Вони повязані із відповіддю ЄС на російський ультиматум. Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче, щоб "недружні" країни, включаючи країни ЄС, оплачували свої рахунки за газ в рублях. Однак ця вимога epravda.com.uaула відхилена Євросоюзом.

Джерела Reuters уточнюють - якщо Путін наполягатиме на рублевих платежах за поставки газу, то до пакету можуть бути включені набагато суворіші санкції, однак не уточнюють, які саме.

Втім, напередодні у РФ заявили, що не будуть наполягати на оплаті газу рублями вже з 1 квітня, і що перехід на рублі буде проходити поступово.

Источник: epravda.com.ua

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