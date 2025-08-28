У 1654 році гамбурзька газета "Wöchentliche Donnerstags Zeitung", коментуючи союз Богдана Хмельницького з московією, писала:

"московитське ярмо впродовж дуже короткого часу стане козакам важким".

За два роки після цього прогнозу цар Олексій Михайлович поставив під сумнів домовленості з Гетьманщиною — за спиною Богдана Хмельницького уклав Віленське перемир'я з Річчю Посполитою.

До переговорного процесу з поляками в 1656-му, який тривав понад два місяці в селищі Немежа під Вільно, козаків не пустили.

Річ Посполита і московія спробували, зокрема, вирішити віч-на-віч дві великі для них проблеми: просування шведів на Балтиці та зростання амбіцій Гетьманщини, яка крокувала до дійсної суверенності.

Перемир'я, що його уклали під містом Вільно, жодну зі сторін загалом не задовольнило. Але запрограмувало подальший поділ українських земель, який Варшава з кремлем фіналізували в трактаті про Вічний мир 1686 року.

Для розширення експансії московська дипломатія вдавалася до цілого набору методів: підкупу, дискредитації противників, порушення домовленостей. До пропозицій обміняти території. До погроз захищати православ'я навіть там, де не стоїть нога московського солдата.

Подібні прийоми для росіян здавна були дієвими. А надто в допетровську епоху, коли за дипломатичним блефом москви не стояла конкурентна військова потуга — вона з'явилася лише у 18 столітті внаслідок реформ Петра I.

Сумний з точки зору наслідків і повчальний для сучасності факт: московія не раз була на межі краху — чи то після спалення москви кримським ханом Девлет Ґераєм у 1571 році, чи то під час облоги польсько-литовсько-козацьким військом 1618-го.

Але кремль умів вести переговори так, щоби принаймні зберегти свою владу. А у перспективі — посилити її та окупувати значну частину Євразії.

На прикладі кризового для Європи 17 століття з його війнами, революціями та повстаннями "Українська правда" розповідає, як росії дозволили стати імперією на руїнах Козацької держави

Джерело: https://www.facebook.com/ukrpravda

