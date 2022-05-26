Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных, разрешив выезд за границу ряду категорий

Согласно постановлению № 615, во время действия военного положения, выезд за границу разрешен трем категориям военнообязанных мужчин:

1. Водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.

Кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. Речь идет о дальнобойщиках на фурах.

2. Железнодорожники.

3. Спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

Источник: https://t.me/vekha/40011

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