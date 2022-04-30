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Кабмин инициировал выход Украины из соглашения СНГ о «Великой Отечественной войне»

Кабинет Министров выступил с инициативой выхода Украины из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в немецко-советской войне 1941-1945 годов.

Об этом говорится в законопроекте №0145 от 28 апреля, передают Українські Новини.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте парламента.

Немецко-советская война — война между Германией и Советским Союзом, продолжавшаяся с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года.

В России (и в большинстве стран бывшего СССР) ее называют Великой отечественной войной.

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой отечественной войне 1941-1945 годов было подписано в 2011 году и ратифицировано Украиной в 2013 году.

В Соглашении указано, что народы государств-участников СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом. В связи с этим они договариваются хранить память о погибших военнослужащих и освещать факты о подвиге народов.

Источник: sprotyv.info

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