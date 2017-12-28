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Кабмин обещает матпомощь освобожденным пленным

Кабмин обещает матпомощь освобожденным пленным

Кабинет Министров Украины принял решение полностью обеспечить процесс оказания помощи украинским пленным, захваченным на Донбассе и освобожденным в результате многомесячного переговорного процесса. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По его словам, объем помощи – и финансовой, и медицинской нужно определить в максимально сжатые сроки.

«Это очень серьезное и важное событие. Могли ли мы подумать более 4 лет назад, что на нашей родной земле будут наши граждане – пленные. Это не укладывается ни в одну логику, но надо бороться за каждую жизнь, за свободу, восстановление территориальной целостности, - сказал Гройсман. – Я разговаривал с Президентом. Мы договорились о предоставлении всей необходимой помощи – социальной, финансовой (пленным)».

Премьер поручил главе Минсоцполитики провести всю необходимую работу с семьями, определить финансовую, медицинскую помощь, выяснить проблемы и чем мы можем помочь. И в январе все вопросы должны быть решены ».

Источник: for-ua.com

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