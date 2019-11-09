Кабмин обещает новый Трудовой кодекс через несколько месяцев

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что через несколько месяцев в Украине появится новый Трудовой кодекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время обсуждения темы "Украина на мировой экономической карте" на Киевском международном экономическом форуме.

"Через несколько месяцев вы увидите новый Трудовой кодекс", - сказал Милованов.

Как сообщалось, 10 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сообщил, что новый Трудовой кодекс, работа над которым продолжается в Верховной Раде, будет защищать права украинцев.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»