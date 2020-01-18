Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Данные были опубликованы на "Урядовом портале".

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в декабре 2019 года получил 76 тысяч 190 гривен, в том числе 40 тысяч гривен надбавок и 36 тысяч 190 гривен премии. Средняя зарплата премьер-министра в 2019 году составляла 60 тысяч 479 гривен.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в декабре 2019 года получил 86 тысяч 774 гривны (в том числе надбавка 58 тысяч 655 гривен, премия – 28 тысяч 119 гривен). Средняя зарплата Кулебы в 2019 году составила 58 тысяч 652 гривны.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре 2019 года получил 84 тысячи 887 гривен, из которых 35 тысяч 506 гривен - надбавка и 49 тысяч 381 гривна – премия. Средняя зарплата за год составила 55 тысяч 664 гривны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в декабре 2019 года получил 186 тысяч 541 гривну, в том числе надбавки - 49 тысяч 225 гривен, премии - 137 тысяч 317 гривен. Средняя зарплата Авакова в 2019 году достигла суммы в 100 тысяч 41 гривну.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в декабре 2019 года получил зарплату в размере 222 тысяч 592 гривен, из которых надбавка – 73 тысячи 337 гривен, а премия – 149 тысяч 255 гривен. Средняя зарплата за 2019 год – 83 тысячи 947 гривен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил в декабре 162 тысячи 3 гривны, в том числе надбавку 39 тысяч 105 гривен и премию 122 тысячи 989 гривен. Средняя заработная плата министра в 2019 году составила 61 тысячу 299 гривен.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре минувшего года получил 233 тысячи 893 гривны, из которых надбавка составила 48 тысяч 279 гриен, премия – 73 тысячи 766 гривен и материальная помощь – 111 тысяч 848 гривен. Средняя заработная плата в 2019 году составила 62 тысячи 69 гривен.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре 2019 года получила 138 тысяч 412 гривен, в том числе 42 тысячи 412 гривен надбавки и 96 тысяч гривен премии. Средняя зарплата в 2019 году – 63 тысячи 446 гривен.

Министр здравоохранения Зоряна Скалекцая в декабре получила 94 тысячи 988 гривен, в том числе надбавки 34 тысячи 269 гривен и премии 60 тысяч 719 гривен. Средняя зарплата в 2019 году – 41 тысяча 940 гривен.

Министр развития громад и территорий Алена Бабак получила 212 тысяч 600 гривен (надбавки 37 тысяч 600 гривен, премии 175 тысяч гривен). Средняя зарплата в минувшем году составила 84 тысячи 318 гривен.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 216 тысяч 783 гривны, в том числе надбавку 39 тысяч 432 гривны и премию 82 тысячи 563 гривны. Средняя зарплата в 2019 году – 65 тысяч 317 гривен.

Министр финансов Оксана Маркарова в декабре получила 89 тысяч 387 гривен, из которых 36 тысяч 387 гривен - надбавка и 53 тысячи гривен - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 тысячи 75 гривен.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в декабре 2019 года получил 44 тысячи 38 гривен (надбавки 36 тысяч 38 гривен, премия 8 тысяч гривен). Средняя зарплата составила 44 тысячи 527 гривен.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре минувшего года получил 112 тысяч 905 гривен, в том числе надбавки - 32 тысячи 905 гривен, а премии - 80 тысяч гривен. Средняя зарплата министра в 2019 году - 38 тысяч 512 гривен.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в декабре получил 97 тысяч 191 гривну (надбавка 23 тысячи 134 гривны, премия 74 тысячи 57 гривен). Средняя зарплата в 2019 году – 41 тысяча 982 гривны.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре минувшего года получил 226 тысяч 361 гривну (надбавка 35 тысяч 961 гривна, премия 190 тысяч 400 гривен). Средняя зарплата министра составила 75 тысяч 734 гривны.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в декабре получила 158 тысяч 772 гривны, в том числе надбавку 37 тысяч 280 гривен, премию - 80 тысяч гривен, материальную помощь 41 тысячу 492 гривны. Средняя зарплата в 2019 году составила 46 тысяч 688 гривен.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в декабре получил 17 тысяч 544 гривны. Средняя зарплата за 2019 год составила 32 тысячи 386 гривен.

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