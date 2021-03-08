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Кабмин отменил обязательство “Энергоатома” продавать 5% электроэнергии на спецсессиях

Кабмин отменил обязательство “Энергоатома” продавать 5% электроэнергии на спецсессиях

Кабинет министров отменил обязательную продажу НАЭК “Энергоатом” 5% прогнозного месячного объема электроэнергии по двусторонним договорам на спецсессиях, а также сократил на три часа период пиковых поставок электроэнергии.

Соответствующее постановление №182 от 3 марта 2020 года обнародовано на Урядовом портале.

Документом внесены соответствующие изменения в положение о спецобязательствах (ПСО, постановление №483 от 5 июня 2019 года), а также в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам (постановление №499 от 5 июня 2019 года).

В частности, согласно изменениям в положение о ПСО, из него исключен пункт, обязывающий “Энергоатом” продавать ежемесячно до 5% прогнозного объема электроэнергии по двусторонним договорам на спецсессиях электронных аукционов. Помимо этого, из порядка проведения электронных аукционов полностью исключен раздел о порядке проведения специальной сессии по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам, предусматривающий кратко-, средне- и долгосрочные договора (до трех месяцев, полгода и до года) с покупателями, приобретающими э/э исключительно для собственного потребления.

Согласно измененному графику продаж электроэнергии, пиковые часы устанавливаются с 08:00 до 20:00 в рабочие дни вместо периода 07:00-22:00. Также сдвигаются внепиковые часы: с 00:00 до 08:00 и с 20:00 до 24:00 в рабочие дни вместо 00:00-07:00 и 22:00-24:00. Поставки электроэнергии в выходные дни по-прежнему считаются внепиковыми все сутки.

Источник: elektrovesti.net

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