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Кабмин передал "Укрзализныцю" в управление Мининфраструктуры

Кабмин передал Укрзализныцю в управление Мининфраструктуры

Владислав Криклий анонсировал реформу компании

Кабинет министров передал АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил министр Владислав Криклий в Facebook.

Также он анонсировал реформу компании, согласно которой "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).

"Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", — анонсировал Криклий.

При этом министр дал ссылку на постановление Кабмина, согласно которому, по его словам, "Укрзализныцю" передали в управление Мининфраструктуры.

Таким образом, постановлением Кабмина от 9 октября 2019 года №874 вносятся изменения в Регламент правительства.

В частности, регламент дополнен следующей нормой: "Главным разработчиком проектов актов Кабинета министров по вопросам, связанным с реализацией Кабмином полномочий субъекта управления или общего собрания АО "Украинская железная дорога", является Мининфраструктуры".

Отметим, в октябре 2018 года Кабинет министров уже изменил тип акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное, поскольку компания не отвечает критериям публичного АО.

Согласно уставу АО "Укрзализныця", учредителем общества является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами государства относительно общества осуществляет Кабмин.

В то же время в пресс-службе АО "Укрзализныця" сообщили, что компания с января 2018 года находилась в управлении Минэкономразвития.

Напомним, 2 июля 2019 года АО "Укрзализныця" выпустила еврооблигации на сумму $500 млн под процентную ставку 8,25% годовых.

Источник: delo.ua

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