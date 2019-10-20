Кабмин передал "Укрзализныцю" в управление Мининфраструктуры
Владислав Криклий анонсировал реформу компании
Кабинет министров передал АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил министр Владислав Криклий в Facebook.
Также он анонсировал реформу компании, согласно которой "Укрзализныця" будет разделена на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (IPO).
"Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте, рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", — анонсировал Криклий.
При этом министр дал ссылку на постановление Кабмина, согласно которому, по его словам, "Укрзализныцю" передали в управление Мининфраструктуры.
Таким образом, постановлением Кабмина от 9 октября 2019 года №874 вносятся изменения в Регламент правительства.
В частности, регламент дополнен следующей нормой: "Главным разработчиком проектов актов Кабинета министров по вопросам, связанным с реализацией Кабмином полномочий субъекта управления или общего собрания АО "Украинская железная дорога", является Мининфраструктуры".
Отметим, в октябре 2018 года Кабинет министров уже изменил тип акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное, поскольку компания не отвечает критериям публичного АО.
Согласно уставу АО "Укрзализныця", учредителем общества является государство в лице Кабинета министров Украины. Управление корпоративными правами государства относительно общества осуществляет Кабмин.
В то же время в пресс-службе АО "Укрзализныця" сообщили, что компания с января 2018 года находилась в управлении Минэкономразвития.
Напомним, 2 июля 2019 года АО "Укрзализныця" выпустила еврооблигации на сумму $500 млн под процентную ставку 8,25% годовых.
Источник: delo.ua