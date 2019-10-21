Кабмин поддержал закон о запрете использования пластиковых пакетов
16 октября этот законопроект рассматривали на профильном Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и согласовали его. С 2021 года пластиковые пакеты будут запрещены.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды проект поддержало и уже работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика.
По закону запрещается распространять сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие и оксо-разлагаемые. Но сверхлегкие пластиковые пакеты можно использовать для первичной упаковки рыбы, мяса, льда, а также сыпучих продуктов.
Пластиковые пакеты, которые не соответствуют установленными законом требованиям, должны быть утилизированы.
Пластиковые пакеты уже запретили в 33 странах, а еще 53 страны – ввели частичный запрет или обложили использование пластиковых пакетов значительным налогом.
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Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова