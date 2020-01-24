Кабмин посчитал жителей Харьковской области (данные)

В Харьковской области проживает 2,795 миллиона жителей.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем телеграме.

На 1 декабря 2019 в Украине проживают 37,29 миллиона человек, из них 20,01 миллиона – женщины, 17,28 миллиона – мужчины.

В Харьковской области проживает 2,795 миллиона жителей, из которых 1,294 миллиона – мужчины, 1,5 миллиона – женщины.

В пресс-службе Кабинета министров отметили, что оценка численности была проведена тремя методами:

– комбинированный (данные мобильных операторов + данные статистического обследования домохозяйств + данные реестров);

– комбинированный (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)

– реестровый (данные Государственного реестра физических лиц + определения активности + данные демографических показателей и миграции).

Напомним, Кабмин провел цифровую перепись населения Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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