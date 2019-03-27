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Кабмин повысил число призывников на весеннюю кампанию

Кабмин повысил число призывников на весеннюю кампанию

Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании.

Соответствующие документы есть в  распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что в ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека.

Из этого количества 9 000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта, 5 152 - в Национальную гвардию, 4 000 - в Государственную пограничную службу.

Также на заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию.

Ожидается, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн гривен.

Агентство Телевидения Новости

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