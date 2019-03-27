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Кабмин повысил число призывников на весеннюю кампанию
Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании.
Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Сообщается, что в ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека.
Из этого количества 9 000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта, 5 152 - в Национальную гвардию, 4 000 - в Государственную пограничную службу.
Также на заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию.
Ожидается, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн гривен.
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