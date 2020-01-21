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Кабмин придумал, как штрафовать нарушителей за рулем чужих авто

Кабмин придумал, как штрафовать нарушителей за рулем чужих авто

Появление новых правил и настройка системы фото- и видео фиксации стала причиной четкой необходимости в установлении личности, находящейся за рулем в момент совершения правонарушения

В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), услуга "Вождение надлежащим пользователем" дает автомобилистам возможность назначать лицо, на законных основаниях пользующееся автомобилем, но которое не является его владельцем.

В Минцифры отмечают, что появление новых правил и настройка системы фото- и видео фиксации стала причиной четкой необходимости в установлении личности, находящейся за рулем в момент совершения правонарушения.

"Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель, а не владелец автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, МВД инициировало повышение штрафов за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, в 6-20 раз.

Ранее по итогам исследования стало известно, что ремни безопасности в Украине игнорируют три четверти водителей (76%).

Источник: delo.ua

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Темы: дтп, кабмин

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