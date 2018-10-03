Кабмин принял решение о начале отопительного сезона

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, у органов местного самоуправления будет возможность самим определиться с началом отопительного сезона, учитывая реальные погодные условия.

«Я считаю, что это будет тестом для местной власти на неравнодушие и понимание того, что люди должны жить в комфорте», - сказал он, добавив, что центральная власть сделала все от нее зависящее, чтобы регионы нормально вошли в зиму.

Также Гройсман отметил, что завтра вице-премьер-министр Геннадий Зубко проведет селекторное совещание с регионами страны по вопросу подготовки к отопительному сезону.

Агентство Телевидения Новости