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Кабмин прогнулся под МВФ: после повышения тарифа на газ для населения до 8550 цены на газ вырастут еще два раза

В украинском парламенте подтвердили, что вступило в силу постановление КМУ, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа. В итоге газ будет стоить 12 314 грн за тысячу кубометров.

Кабмин прогнулся под МВФ: после повышения тарифа на газ для населения до 8550 цены на газ вырастут еще два раза

Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м.

Второй этап повышения тарифов на газ состоится в мае следующего года. Так, с 1 мая по 31 декабря цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Данное постановление уже было опубликовано ранее, однако впоследствии было удалено.

Стоит отметить, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Позже стало известно, что МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% в два этапа.

Вероятность дальнейшего повышения цен на газ подтвердили и в НБУ.

Новости портала «Весь Харьков»

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