Кабмин разрешил применять Госспецтрансслужбе спецсредства и бронемашины против правонарушителей

Кабинет министров разрешил сотрудникам Государственной специальной службы транспорта применять в отношении правонарушителей резиновые дубинки, электрошокеры и бронемашины без штатного вооружения.

Соответствующее решение принято на заседании правительства Украины 3 октября.

Уточняется, что были одобрены разработанные Министерством обороны правила применения спецсредств военнослужащими и сотрудниками военизированной охраны Госспецтрансслужбы.

При этом ранее вопрос применения спецсредств сотрудниками данной службы не был урегулирован.

Кабмин разрешил им применять спецсредства против правонарушителей для защиты граждан и самозащиты во время нападения, а также для отражения атаки на сооружения и помещения. Кроме того, разрешено применять спецсредства для задержания и дальнейшей передачи правоохранителям лиц, которые совершили правонарушение и осуществляют сопротивление или пытаются сбежать.

Правительство также утвердило список разрешенных спецсредств для сотрудников Госспецтранслужбы, среди которых - резиновые дубинки, наручники, электрошокеры, резиновые патроны, баллончики со слезоточивым газом и светошумовые гранаты.

Кроме того, Госспецтрансслужбе разрешено использовать бронемашины, но без штатного вооружения.

Напомним, в декабре 2017 года указанная служба перешла в подчинение Министерства обороны Украины.

Агентство Телевидения Новости