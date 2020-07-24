Кабмин разрешил прописывать детей онлайн — услуга вскоре появится на сайте «Дія»

Кабинет министров Украины разрешил подавать заявление об одновременной регистрации места проживания детей до 14 лет и снятия с предыдущего места онлайн через сайт «Дія». Соответствующие изменения были приняты в постановлениях №207 и №691.

За реализацию проекта электронной регистрации места жительства детей в возрасте до 14 лет отвечает министерство цифровой трансформации Украины, а также министерством внутренних дел, государственная миграционная служба и министерство юстиции. Сама услуга пополнит пакет на сайте электронного правительства «Дія» — сервис должен заработать в ближайшие четыре недели. Сначала она будет доступна в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе.

Разумеется, для идентификации на сайте и оформления заявления для смены прописки ребенка понадобится ЭЦП (второе название — КЭП). В Минцифры обещают, что уведомления о регистрации можно будет получить в день подачи онлайн-заявки или на следующий день (кроме выходных). Оплатить обязательный административный сбор за услугу тоже можно будет онлайн.

Одна из целей правительства — оцифровать топ-50 наиболее популярных государственных услуг к концу этого года.

Напомним, в начале месяца ЦИК и Минцифры запустили онлайн-сервис быстрой смены места голосования, чтобы максимально упростить голосование на местных выборах «не по прописке».

По материалам: Кабмин и Минцифры

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»