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Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год

Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год

Уровень безработицы ожидается почти 10%

Кабинет министров Украины обновило макроэкономический прогноз на 2020 год. Согласно нему, инфляция в текущем году ожидается на уровне 11,6%.

Об этом свидетельствует постановление правительства №253.

По предыдущему макропрогнозу, Кабмин ожидал 8,7% инфляции, а еще ранее — и вовсе 5,5%.

Также, согласно обновленному макропрогнозу, правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников — 10,7 тысяч гривен, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, по прогнозу основателя инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, в 2020 году украинский ВВП может сократиться на 4-9%, гривня девальвирует до 30-35 гривен за доллар, а инфляция составит 5%. И это лишь базовый прогноз. В случае, если карантин затянется, показатели могут быть еще хуже.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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