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Кабмин совместно с GOOGLE представили проект «Аутентичная Украина»

Кабмин совместно с GOOGLE представили проект «Аутентичная Украина»

Кабинет Министров совместно с компанией Google создали проект "Аутентичная Украина".

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Правительства Владимир Гройсман.

"Это уникальное пространство, в котором можно найти авторские тексты-описания, аудио и видеоматериалы, иллюстрации, 3D-изображения и виртуальные туры по Украине", - сообщил Гройсман.

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Также здесь много наглядной информации об украинской айдентике - народные сказки, песни, обряды, традиционные ремесла.

В конце каждого раздела есть интерактивные тесты, которые учителя могут использовать во время обучения. Информация представлена на украинском и английском языках.

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Скриншот

  • Ранее сервис "Google Карты" запустил виртуальный тур по Верховной Раде в режиме Street View.

Источник: bykvu.com

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