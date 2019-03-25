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Кабмин совместно с GOOGLE представили проект «Аутентичная Украина»
Кабинет Министров совместно с компанией Google создали проект "Аутентичная Украина".
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Правительства Владимир Гройсман.
"Это уникальное пространство, в котором можно найти авторские тексты-описания, аудио и видеоматериалы, иллюстрации, 3D-изображения и виртуальные туры по Украине", - сообщил Гройсман.
Также здесь много наглядной информации об украинской айдентике - народные сказки, песни, обряды, традиционные ремесла.
В конце каждого раздела есть интерактивные тесты, которые учителя могут использовать во время обучения. Информация представлена на украинском и английском языках.
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- Ранее сервис "Google Карты" запустил виртуальный тур по Верховной Раде в режиме Street View.
Источник: bykvu.com
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