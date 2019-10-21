Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет

Кабинет министров Украины на заседании 20 октября упростил назначение субсидий отдельным категориям. Об этом говорится на сайте правительства.

Сообщается, что правительство одобрило изменения в постановление, которое упрощает назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

"В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рада приняла законопроект о верификации соцвыплат. Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, в том числе субсидий, из государственных реестров в автоматическом режиме.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в 2020 году на выплату субсидий предусмотрено 47 млрд гривен, что почти на 9 млрд меньше, чем в 2019 году.

Источник: lb.ua

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