Кабмин упростил подключение к электросетям в Украине

Кабинет министров определил Государственную инспекцию по энергетическому надзору органом, который в режиме «единого окна» будет рассматривать и анализировать спорные вопросы относительно присоединения заказчиков к электрическим сетям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Согласно принятому решению, Государственная инспекция энергетического надзора по принципу «единого окна» обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов присоединения заказчиков к электрическим сетям.

Также предлагается ввести возможность подачи жалоб в электронной форме.

«Это дает возможность упростить и ускорить присоединение граждан и бизнеса к электросетям», – отметили в Минэкоэнерго.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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