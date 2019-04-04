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Кабмин утвердил финансовый план "Энергоатома" на 2019 год с прибылью 7,1 млрд гривен

Кабмин утвердил финансовый план Энергоатома на 2019 год с прибылью 7,1 млрд гривен

Кабинет Министров утвердил финплан НАЭК «Энергоатом» с ожидаемой прибылью в размере 7,119 млрд гривен и чистым доходом в размере 58,617 млрд гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 3 апреля.

Согласно принятому финансовому плану, «Энергоатом» прогнозирует себестоимость реализованной продукции в размере 40,798 млрд гривен. Запланированая валовая прибыль компании на 2019 год - 17,819 млрд гривен.

Также финплан предусматривает показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на уровне 23,706 млрд гривен.

Кроме того, финансовым планом предусмотрены капитальные инвестиции в 2019 году в размере 12,862 млрд гривен, которые в основном будут направлены на повышение защиты действующих энергоблоков, строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), реконструкцию технического водоснабжения на Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Николаевская область) и достройки Ташлыкской ГАЭС.

Финплан "Энергоатома" был рассчитан по тарифу - 73,19 коп / кВт-час. В финплане, на 2019 год предусмотрен отпуск электрической энергии в оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) Украины в объеме 78,49 млрд кВт-час.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: кабмин

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