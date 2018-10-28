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Кабмин заложил в проект госбюджета 55 миллиардов гривен на субсидии

Кабмин заложил в проект госбюджета 55 миллиардов гривен на субсидии

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2019 объем субсидий для населения в размере 55 млрд грн, который превышает нынешний фактический показатель, и этого достаточно для обеспечения украинских семей адресной помощью.

Об этом сообщает секретариат Кабмина со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что в этом году количество домохозяйств, получающих субсидию, составило 6,9 млн грн. В следующем году этот показатель останется, согласно прогнозам, в таких же пределах.

И вынужденное повышение цены на газ, а значит, тепло и воду, не скажется на величине оплаты за коммунальные услуги для тех, кто имеет субсидию.

«Свою частичку семья, как платила, так и будет платить. Остальное заплатит государство», - подчеркнул глава правительства.

Гройсман также напомнил, что всем социальным службам дано поручение - максимально взвешенно и внимательно решать проблемы людей.

И даже те семьи, которые не соответствуют критериям предоставления субсидий, но оказались в трудной ситуации, могут обратиться в специальные комиссии при органах социальной защиты.

«Есть разные обстоятельства, и их нужно учитывать. Основной критерий - доходы людей. Если они невысокие - люди получают поддержку», - отметил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины опубликовал решение о повышении с 1 ноября цены на газ для населения на 23,5%. На сегодняшний день цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители МВФ ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.

 

Агентство Телевидения Новости

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