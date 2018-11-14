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Кабмин запретил отключение теплопоставщиков от газа в отопительный период

Кабмин запретил отключение теплопоставщиков от газа в отопительный период

Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении бесперебойного снабжения газом теплопоставщиков во время отопительного сезона.

Как сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, на отключение теплоснабжающих предприятий от газа и электроэнергии наложен запрет.

"Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", - написал Зубко.

Он также отметил, что был урегулирован вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с НАК "Нафтогаз". Так, для предприятий ТКЭ с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года - уровень расчетов за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%).

Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил отставками мэрам городов за срыв отопительных сезонов в случае нерешения проблем. Он отметил, что вопрос с теплоснабжением уже решили в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне, однако в Смеле ситуация до сих пор не изменилась.

Жители Смелы приехали пикетировать Кабинет министров с требованием дать тепло в их дома. В городе остались без отопления 80 тысяч жителей. Температура в квартирах не дотягивает до 12 градусов. Митингующие говорят, что пришли под Кабмин от отчаяния, потому что не могут больше мерзнуть в своих квартирах. Они обращались к местной власти, но безуспешно. Накануне в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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