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Кабмін допускає падіння ВВП України у 2020 році до 8% — програма дій уряду

Кабмін допускає падіння ВВП України у 2020 році до 8% — програма дій уряду

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться в оновленій Програмі дій уряду.

"Негативний вплив пандемії підсилюється початком глобальної економічної рецесії, що може завдати суттєвого удару по рівню добробуту населення. За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3 відсотки.

В свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків, а тому може зазнати більш суттєвого впливу: ВВП може впасти на 4-8 відсотки порівняно з 2019 роком", - йдеться у Програмі.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Оновлена Програма діяльності уряду вже нараховує кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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