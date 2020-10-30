Кабмін дозволив виділити із COVID-фонду гроші на патріотичні серіали

Кабмін на засіданні 28 жовтня схвалив проєкт постанови, яким дозволив використовувати бюджетні кошти із COVID-фонду на "реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування".

Про це повідомляє прес-служба Мінкульту. https://mkip.gov.ua/news/4506.html?fbclid=IwAR0iUFPNs59dIB-v4ukcXc9ZfhCaktCf7fw3_OiteCTs44Ibv9qohdaRGc0

"28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2".

Документ, зокрема, дозволяє використовувати бюджетні кошти на покриття витрат на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування", - пояснили у відомстві.

У Мінкульті заявили, що це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення "цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі" в умовах коронакризи.

Кошти мають бути використані до кінця поточного року.

Нагадаємо:

Кабмін прийняв постанову про виділення із COVID-фонду 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на допомогу із безробіття.

27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1 100 осіб.

В Україні станом на ранок 27 жовтня було зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в понеділок - 5426.

Можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на добу.

Раніше у МОЗ казали, що розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

У лікарнях України, виділених під хворих на COVID-19, зайнято 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч.

Источник: epravda.com.ua

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