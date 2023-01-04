Кабмін направить 17 млрд гривень конфіскованих у банків рф на відновлення пошкодженого житла, – Шмигаль.

Пріоритетом буде відновлення зруйнованого житла людей.

Інші важливі заяви прем'єра Шмигаля:

● У 2023 році буде впроваджене обов'язкове пенсійне накопичення, кожен українець матиме власний накопичувальний рахунок.

● Продовжиться реформа децентралізації. Будуть запровадженні префекти – посадові особи, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях.

● Продовжиться реформа держуправління: скоротиться кількість чиновників, розширяться повноваження міністерств.

Джерело: https://t.me/c/1199360700/67553

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