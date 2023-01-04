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Кабмін направить 17 млрд гривень конфіскованих у банків рф на відновлення пошкодженого житла, – Шмигаль.
Пріоритетом буде відновлення зруйнованого житла людей.
Інші важливі заяви прем'єра Шмигаля:
● У 2023 році буде впроваджене обов'язкове пенсійне накопичення, кожен українець матиме власний накопичувальний рахунок.
● Продовжиться реформа децентралізації. Будуть запровадженні префекти – посадові особи, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях.
● Продовжиться реформа держуправління: скоротиться кількість чиновників, розширяться повноваження міністерств.
Джерело: https://t.me/c/1199360700/67553