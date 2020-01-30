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Кабмін ініціює збільшення штрафів за неправдивий виклик швидкої, поліції та аварійних служб

Кабмін ініціює збільшення штрафів за неправдивий виклик швидкої, поліції та аварійних служб

Кабінет міністрів України ініціює збільшення штрафів за неправдивий виклик аварійних служб, швидкої або поліції. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Якщо зараз за подібне порушення довелося б сплатити від в51 до 119 гривень, то уряд пропонує збільшити цю суму – штраф складатиме від 3 400 до 10 200.

За словами прем’єра, відтепер у разі схвалення парламентом мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

«Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 гривень. Такого «покарання» недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил», – заявив глава уряду.

Як вважає Гончарук, посилення відповідальності має підвищити «рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей».

Источник: radiosvoboda.org

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