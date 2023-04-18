Кабмін поліпшив надання допомоги для батьків з малюками, що виїхали за кордон

Кабмін врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон.

Відтепер батьки, у яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини.

Сьогодні на засіданні Кабміну прийнято розроблену Мінсоцполітики комплексну постанову. Документом, зокрема, врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон.

Надання такої можливості обговорювалося на нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Вони були присвячені розв’язанню проблемних питань українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном у зв’язку з російською агресією.

До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Підтримана Урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток.

Джерело: Мінреінтеграції

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