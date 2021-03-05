Кабмін прийняв чергові постанови для імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі»

3 березня під час засідання Кабінет Міністрів України прийняв чергові дві постанови, підготовлені Мінстратегпромом, для імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі». Зокрема: «Питання оборонних закупівель» та «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції».

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Ухвалення цих постанов Урядом очільник Мінстратегпрому назвав черговим кроком до завершення процесу імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі».

«Залишилися дві останні постанови, які будуть розглянуті на найближчому засіданні КМУ. Таким чином, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості відпрацює всі залежні від нього постанови для імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі», – наголосив Олег Уруський.

Нагадаємо, 17 лютого Урядом було прийнято шість постанов Кабінету Міністрів України щодо імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі», розроблені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

Источник: mspu.gov.ua

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