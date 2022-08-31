Кабмін припинив дію угоди з РФ про співпрацю у галузі атомної енергетики

Кабінет міністрів припинив дію угоди про співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №957 від 27 серпня.

«У зв’язку з докорінною зміною обставин Кабінет Міністрів України постановляє: Припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійснену 14 січня 1993 р. у м. Москві», - зазначається у рішенні.

Міністерству закордонних справ доручено повідомити уряд РФ у встановленому порядку про припинення дії угоди

Вказана угода, зокрема передбачала співпрацю у таких напрямках:забезпечення екологічно чистої атомної енергетики;

проектування, будівництво і експлуатація атомних електростанцій (АЕС) та дослідних реакторів, включаючи реалізацію тих із раніше запланованих заходів, по відношенню до яких є погоджені рішення Сторін;

фундаментальні та прикладні дослідження по проблемі безпеки атомних електростанцій, розвиток і удосконалення систем діагностики і контролю основного обладнання АЕС, а також систем підтримки у ліквідації аварій на АЕС;

зберігання та переробка відпрацьованого ядерного палива;

зняття з експлуатації, дезактивація і забезпечення безпечного поводження із відходами енергетичних і дослідних реакторів.

Джерело: sud.ua

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