Кабмін пропонує змінити перелік осіб, яких будуть "бронювати" від мобілізації

В Україні хочуть змінити перелік осіб, яких можна буде "забронювати" від мобілізації.

Кабмін планує деталізувати список тих, хто може отримати відстрочку від призову, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Уряд пропонує передбачити можливість "бронювання" для працівників:

- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

- на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;

- на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України;

- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Джерело: https://t.me/vekha/46513

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