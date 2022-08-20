Кабмін пропонує змінити перелік осіб, яких будуть "бронювати" від мобілізації
В Україні хочуть змінити перелік осіб, яких можна буде "забронювати" від мобілізації.
Кабмін планує деталізувати список тих, хто може отримати відстрочку від призову, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.
Уряд пропонує передбачити можливість "бронювання" для працівників:
- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;
- на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;
- на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Джерело: https://t.me/vekha/46513