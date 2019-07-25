Кабмін схвалив План заходів для реформування Податкової та Митної служб

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав розпорядження Кабінету Міністрів від 5 липня 2019 р. №542-р «Про затвердження планів заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику».

Мінфін спільно з міжвідомчою робочою групою, до складу якої, зокрема, увійшли міжнародні експерти, представники бізнес-асоціацій, державних органів влади та народні депутати, розробили два проекти планів заходів для реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Плани передбачають:

— оптимізацію організаційної та функціональної структур служб;

— удосконалення процедур адміністративного оскарження;

— управління інформаційними системами та технологіями;

— розвиток персоналу, антикорупційні заходи;

— стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів;

— управління ризиками, податковий контроль та аудит;

— удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу;

— протидію розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення;

— сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;

— сприяння ефективному справлянню митних платежів;

— розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі;

— захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;

— підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва

Це сприятиме інституційному реформуванню Державної податкової і Державної митної служб, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та усуне недоліки у системі адміністрування податків, митного оформлення, а також забезпечить впровадження в роботу зазначених органів найкращих світових практик як у вигляді запровадження нових процедур, так і через модернізацію наявних.

Довідково

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби як окремих центральних органів виконавчої влади.

27 грудня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив розпорядження № 1101 про концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

На виконання пункту 2 вказаного розпорядження Мінфін спільно з міжвідомчою робочою групою з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, розробив проекти Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику, та Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику.

Источник: minfin.gov.ua

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