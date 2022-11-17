Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 22

Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури на Херсонщині

Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури на Херсонщині

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 листопада, виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій у Херсонській області.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 млн гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області", – написав Мельничук.

Джерело: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські неонацисти "Русич" крадуть кошти, перераховані для ЗСУ – ЗМІ
Сегодня 08:07    47
"Нас дурят, нас обманывают... я за 8 месяцев должен получить 800 000" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:49    58
Хмельницька АЕС відключила всі енергоблоки, а Рівненьська АЕС один з чотирьох
Сегодня 07:40    72
Войну легко начать и тяжело закончить, это не просто красивые слова
Сегодня 07:39    75
Україна потребує ще більше ППО - Ллойд Остін
Сегодня 07:30    78
10 хороших новин 16 листопада
Сегодня 07:26    89
США покладають на рф відповідальність за ракетний інцидент у Польщі
Сегодня 07:21    80
Як викликати «швидку», якщо є перебої зі зв’язком?
Сегодня 07:12    91
СБУ заблокувала ще чотири канали втечі ухилянтів за кордон
Сегодня 07:03    88
СБУ виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні
Сегодня 06:53    85
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 