Кабмін витратить на забезпечення країни газом 260 млрд грн. З них 180 – міжнародна допомога

У ВР 1 червня був зареєстрований проєкт закону 7429 про зміни держбюджету-2022.

Документ поданий Кабміном, підписаний міністром енергетики. Він передбачає безпрецедентне фінансування газового ринку в 2022 році для забезпечення не підняття тарифів для населення на постачання природного газу, централізованого опалення (ЦО) і гарячої води (ГВ).

Проєкт передбачає заморожування підняття тарифів на газ, ЦО і ГВ на період дії воєнного стану і 6 місяців після його закінчення. В цей період ціни лишаються на рівні 23 лютого.

Щоб компенсувати різницю між ринковою вартістю газу та тарифами для населення, пропонується витратити 260,3 млрд грн:

150,1 млрд отримає НАК "Нафтогаз України" для забезпечення покладених на нього спецобов'язків (ПСО) щодо постачання газу населенню та підприємствам теплокомуненерго.

76 млрд грн підуть на врегулювання боргів постачальників газу, облгазів та ТКЕ перед Нафтогазом за спожитий газ.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/63193

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